Для чего был введен длительный комендантский час? Кличко объяснил

Городские власти Киева призывают соблюдать рекомендации

Киевляне прячутся от бомбежек в метро. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что введение комендантского часа в столице и области на полтора суток связано с возможными обострениями ситуации.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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"Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города. Я бы рекомендовал эти полтора суток оставаться в укрытии или дома. И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-нибудь другие вещи", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что комендантский час вводит военная администрация.

Ситуация в Украине 15 марта