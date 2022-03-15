Для чого було введено довгу комендантську годину? Кличко пояснив

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що запровадження комендантської години у столиці та області на півтори доби пов'язане з можливими загостреннями ситуації.
Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.
"Це пов'язано з можливими загостреннями. І це пов'язано з турботою про безпеку мешканців нашого міста. Я б рекомендував ці півтори доби залишатися в укритті чи вдома. І стежити, щоб не потрапити під обстріл, чи якісь інші речі", – сказав Кличко.
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Він наголосив, що комендантську годину вводить військова адміністрація.
Ситуація в Україні 15 березня
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