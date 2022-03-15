Для чого було введено довгу комендантську годину? Кличко пояснив

Міська влада Києва закликає дотримуватися рекомендацій

Кияни ховаються від бомбардувань у метро. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що запровадження комендантської години у столиці та області на півтори доби пов'язане з можливими загостреннями ситуації.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

Реклама

"Це пов'язано з можливими загостреннями. І це пов'язано з турботою про безпеку мешканців нашого міста. Я б рекомендував ці півтори доби залишатися в укритті чи вдома. І стежити, щоб не потрапити під обстріл, чи якісь інші речі", – сказав Кличко.

Він наголосив, що комендантську годину вводить військова адміністрація.

Ситуація в Україні 15 березня