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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Аваков: Никакого 9 мая не будет, "бункерный дед" не появляется на публике

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 19:54
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Экс-глава МВД не верит ни в какие блестящие победы России
Аваков не верит в громкие победы Путина к 9 мая
Аваков не верит в громкие победы Путина к 9 мая / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не сможет добиться своих завоевательских целей в Украине.

Такое мнение высказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Аваков рассказал, почему он не верит в никакие блестящие победы России к 9 мая, в том числе в слухи о захвате Молдовы. По его словам, причина в самом Путине:

"Давайте эти фантазии все отложим в сторону. "Бункерный дед", по моим данным, с начала Нового года ни разу не появлялся на публике. Все, что мы видим – не более, чем монтаж и фейк. Он ни разу не покидал бункер. Происходящее – это монтажи, сделанные через специальные программы кадры, что, в общем, говорит о том, что они там суетятся".

Бывший глава МВД утверждает, что военное руководство РФ дезориентировано и лжет своему диктатору. Они боятся признаться в том, что своих завоевательных целей им достичь не удастся.

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Сейчас, по словам Авакова, идет "своеобразная игра кто кого, где россияне будут давить, а мы должны держать свою позицию".

"Но так будет не всегда. Я считаю, что результат этой баталии, которая на юге и востоке нашей страны происходит, будет определен – не закончен, а именно определен – в ближайшие две недели. И если в ближайшие две недели мы не увидим серьезных успехов со стороны армии оккупационных войск, мы будем констатировать, что наступление Путина в очередной раз провалилось", – сказал экс-министр.

Политик назвал тактику украинских войск "философией активной обороны", суть которой состоит в том, что сначала нужно сдержать врага, а затем добить.

"Здесь существенно улучшило наши позиции потопление крейсера "Москва", а также многочисленные сбитые самолеты, ведь мы теперь хорошо подготовлены в противовоздушной обороне", – подытожил Аваков.

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия попытается наступать на отдельные территории Украины до Нового года.

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"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры... Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – сказал Арестович.

Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление.

"Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной", – утверждает Арестович.

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