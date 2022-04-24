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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин провалил блицкриг в Украине по двум причинам – Жданов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 15:49
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Наступление РФ не стало для украинских военных полной неожиданностью
Жданов назвал главные причины провала российского блицкрига в Украине
Жданов назвал главные причины провала российского блицкрига в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин, планируя блицкриг против Украины, не учел ментальность украинцев. Кроме того, с лучшей стороны себя показали украинские военачальники.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов выразил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Никто не ожидал такого сопротивления, никто не ожидал единения. Они не учли нашу ментальность, того, что здесь власть и народ, особенно в критических ситуациях, становятся одним целым. Это первый момент. Ну и второй момент: я бы все-таки отдал должное нашим военачальникам", – объяснил он.

По словам Жданова, украинское командование, "похоже, было готово к такому развитию событий".

"Мы начали жечь колонны с первых километров вторжения на нашу территорию, когда они шли практически походным маршем и без прикрытия. Я скажу, что это сыграло, может быть, одну из главных ролей в том, что у них к подходу к Киеву уже не хватало сил и средств для того, чтобы организовать какое-то сопротивление", – отметил военный эксперт.

Жданов также добавил, что важным фактором успешной обороны ВСУ на киевском направлении стало оперативное уничтожение мостов.

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"Река Ирпень стала огромным препятствием – взорвали дамбу на водохранилище, и началось затопление поймы", – сказал он.

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года.

"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры... Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – сказал Арестович.

Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление.

"Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной, – утверждает Арестович.

Озвучены потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 21 800 человек;
  • танков – 873 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2238 единиц;
  • артиллерийских систем – 408 единиц;
  • РСЗО – 147 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 179 единиц;
  • вертолетов – 154 единицы;
  • автомобильной техники – 1557 единиц;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;
  • специальной техники – 28;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Даниэль Салем Даниэль Салем
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Виктор Бронюк Виктор Бронюк
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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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