Арестович: Прямо сейчас на запорожском направлении повторяется Буча

Зверства российских солдат фиксируют сразу в трех местах

Алексей Арестович заявил, что "Буча" повторяется на запорожском направлении. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты прямо сейчас повторяют зверства в Буче на запорожском направлении. Это будет продолжатся до тех пор, пока Украина не пойдет в наступление.

О таком советник главы ОП Алексей Арестович заявил в эфире ФейгинLive.

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По его словам, главное, чтобы Украина получила вооружение для того, чтобы пойти в наступление.

"Потому что пока наступления не будет, будет Буча каждый день новая. Прямо сейчас известны случаи, когда на запорожском направлении повторяется Буча. Может и в трех местах", – сообщил Арестович.

Он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать и насиловать мирных украинцев потому, что "они по другому не умеют".

"Мы объясняем, что каждый день, когда вы не даете оружие, каждый день, пока они на нашей земле, это новая Буча", – сказал Арестович.

Ситуация в Буче

По состоянию на 23 апреля, заканчивался сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады.

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Убитыми и замученными оккупантами нашли 412 мирных жителей, сообщил мэр Бучи. Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи

"В отдельное дело выделена братская могила возле Церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-б, где в общей сложности достали 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка. Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, есть обгоревшие тела гражданских. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько парней из Вооруженных сил Украины", – сообщил мэр.

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