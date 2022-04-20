В Буче 17-летнему парню объявили подозрение в госизмене: помогал оккупантам

Несовершеннолетнего жителя Бучанского района подозревают в госизмене. Парень сотрудничал с военными РФ во время оккупации.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.
"В период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний местный житель добровольно перешел на сторону врага. Он передавал представителям РФ сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию. За это подозреваемый получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск", – говорится в сообщении.
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Кроме того, он вместе с военнослужащими РФ проник в один из домов на территории села и похитил чужое имущество.
"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева уведомлено о подозрении несовершеннолетнему жителю Киевщины в государственной измене и тайном похищении чужого имущества, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.
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