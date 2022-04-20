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У Бучі 17-річному хлопцеві оголосили підозру в держзраді: допомагав окупантам

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20 квітня, 13:49
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Він передавав військовим РФ відомості про жителів села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі
Місцевий мешканець Київщини добровільно перейшов на бік ворога
Місцевий мешканець Київщини добровільно перейшов на бік ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Неповнолітнього жителя Бучанського району підозрюють у держзраді. Хлопець співпрацював із військовими РФ під час окупації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

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"У період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він передавав представникам РФ відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію. За це підозрюваний отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

Крім того, він разом із військовослужбовцями РФ проникнув в один з будинків на території села та викрав чуже майно.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру неповнолітньому мешканцю Київщини у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України)", – додали в прокуратурі.

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Державна зрада проти України

  • Народному депутату Іллі Киві повідомили підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України. На основі зібраних доказів визначено, що Кива своїми діями та висловлюваннями завдав колосальної шкоди Україні.
  • Заступницю голови Бердянської РДА Запорізької області підозрюють у держзраді. Вона добровільно співпрацювала з російськими окупантами.
  • Служба безпеки викрила громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали в ЗМІ та соціальних мережах. Також чоловік організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів. Його дії мали розхитати внутрішньополітичну обстановку в нашій країні й створити "потрібну інформаційну картинку" для РФ.
  • В Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану каратимуть довічним ув'язненням з конфіскацією майна.

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