Арестович: Прямо зараз на запорізькому напрямку повторюється Буча

Звірства російських солдатів фіксують відразу в трьох місцях

Олексій Арестович заявив, що "Буча" повторюється на запорізькому напрямку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти прямо зараз повторюють звірства у Бучі на запорізькому напрямку. Це буде продовжуватися доти, доки Україна не піде у наступ.

Про це радник голови ВП Олексій Арестович заявив в ефірі ФейгінLive.

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За його словами, головне, щоб Україна отримала озброєння для того, щоби піти в наступ.

"Бо поки наступу не буде, буде Буча щодня нова. Прямо зараз відомі випадки, коли на запорізькому напрямку повторюється Буча. Може й у трьох місцях", – повідомив Арестович.

Він додав, що окупанти продовжують обстрілювати та ґвалтувати мирних українців тому, що "вони інакше не вміють".

"Ми пояснюємо, що кожен день, коли ви не даєте зброї, щодня, поки вони на нашій землі, це нова Буча", – сказав Арестович.

Ситуація у Бучі

Станом на 23 квітня, закінчувався збір та ексгумація тіл загиблих та померлих на території Бучанської громади.

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Убитими та закатованими окупантами знайшли 412 мирних жителів, повідомив мер Бучі. Це означає, що кожен третій загиблий у Київській області – з Бучі.

"В окрему справу виділено братську могилу біля Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, у тому числі 30 жінок та 2 дитини. Там є вбиті, застрелені та закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних "Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, тому що росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтарі. Є кілька хлопців зі Збройних сил України", – повідомив мер.

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