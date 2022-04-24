Арестович: Наступление РФ на Донбасс закончится в ближайшие недели

По словам советника главы ОП, вместе с этим может закончиться и активная фаза войны, ведь российским войскам больше нечем наступать

Арестович рассказал о ситуации на Донбассе / Коллаж "Сегодня"

Через две-три недели российские военные закончат наступление на Донбасси благодаря этому, вполне возможно, закончится активная фаза войны. Все из-за того, что армии РФ нечем будет наступать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пише meduza.

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"Через две-три недели закончится наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать", – говорит Арестович.

По словам советника главы Офиса президента, уже сейчас армия РФ воюет последними оперативными резервами.

"То, что они сейчас собрали, — это предпоследние оперативные резервы. Есть еще в районе Белгорода — Валуек где-то 15 тысяч войска. Но это несчастные, которые вышли из-под Киева, Сум и Чернигова, — у них психология расстрелянных. Они очень не хотят воевать", – добавил Арестович.

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Сколько может продолжаться битва за Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва на Донбассе продлится несколько недель, чтобы стало ясно, на чьей стороне преимущество. Такое мнение он высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouТube-канале Украина 24.

"До двух недель. Судя по тому количеству войск, которые собрала РФ, больше их не хватит. Резерва нет. Если мы смогли выстоять первую волну, то здесь гораздо слабее будет, это вполовину меньше группировки. Их наступательная операция будет 7-10 дней. До конца апреля будем понимать, что и как", – сказал Жданов.

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