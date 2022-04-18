Военные РФ начали наступление на Донбассе – Данилов

Власти рекомендуют немедленно эвакуироваться жителям Донецкой и Луганской областей

Данилов об атаке оккупантов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты предприняли попытку наступления на востоке Украины. В двух местах армии РФ удалось прорваться – это Кременная и еще один небольшой город.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

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"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться — это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", – подчеркнул Данилов.

Он в очередной раз призвал украинцев, которые находятся в местах, где начинаются боевые действия, эвакуироваться.

Сколько может продолжаться битва за Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва на Донбассе продлится несколько недель, чтобы стало ясно, на чьей стороне преимущество. Такое мнение он высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouТube-канале Украина 24.

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"До двух недель. Судя по тому количеству войск, которые собрала РФ, больше их не хватит. Резерва нет. Если мы смогли выстоять первую волну, то здесь гораздо слабее будет, это вполовину меньше группировки. Их наступательная операция будет 7-10 дней. До конца апреля будем понимать, что и как", – сказал Жданов.

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