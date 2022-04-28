Генсек ООН побывал в разрушенной Бородянке (фото)

Антониу Гутерриш был шокирован увиденным в Киевской области

Антониу Гутерриш в Бородянке / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил поселок Бородянка под Киевом, переживший российскую оккупацию. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Управления ООН по координации гуманитарных вопросов

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война в XXI веке недопустима", — сказал Гутерриш.

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26 апреля генсек ООН встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На 28 апреля у него назначена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Чем раньше закончится эта война, тем лучше — ради Украины, России и мира", — сказал Гуттериш.

В Бородянке, как и в Буче и других украинских населенных пунктах, были зафиксированы и убийства мирных жителей, и изнасилования военными.

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