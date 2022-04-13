Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии посетили изуродованную оккупантами Бородянку (фото)

Президенты Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетили город Бородянка в Киевской области.
Фото визита опубликовала канцелярия президента Польши.
Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, otwy и Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
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"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – говорится в сообщении.
#Украина . Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obroców Ukrainy w decydujcym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
Напомним, волонтер с другом попали в плен к оккупантам в Мотыжине Киевской области. Мужчина выжил после расстрела и рассказал о зверствах российских военных.