Президенти Польщі, Естонії, Литви та Латвії відвідали понівечену окупантами Бородянку (фото)

Президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідали місто Бородянку в Київській області.
Фото візиту опублікувала канцелярія президента Польщі.
Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, otwy i Estonii w Ukrainie. pic.twitter.com/3yJNrbcq3K— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
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"Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент", – йдеться в повідомленні.
#Ukraina. Naszym celem jest wsparcie Prezydenta @ZelenskyyUa oraz obroców Ukrainy w decydujcym dla tego kraju momencie. pic.twitter.com/rWjZ6geUvA— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022
Нагадаємо, волонтер з другом потрапили в полон до окупантів у Мотижині Київської області. Чоловік вижив після розстрілу та розповів про звірства російських військових.