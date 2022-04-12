"Змушували копати собі могилу". Волонтер, який вижив у Київській області, розповів про звірства окупантів (відео)

Чоловік розповів, що російські військові зупинили їхні автомобілі, обшукали та забрали телефон

Чоловік розповів про звірства окупантів у Мотижині Київської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Волонтер з другом потрапили в полон до окупантів у Мотижині Київської області. Чоловік вижив після розстрілу та розповів про звірства російських військових.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, опублікувавши відео.

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Звірства окупантів

"Чоловік вижив після розстрілу і розповів про звірства окупантів у Мотижині Київської області… Як їх з другом тримали в люку, змушували копати собі могили в лісі, прострілювали руки та ноги, а потім відвезли до річки та розстріляли", – написав Геращенко.

За його словами, весь цей час окупанти випитували у волонтерів позиції українських військовослужбовців, про які вони нічого не знали, оскільки возили людям гуманітарну допомогу.

На відео чоловік розповів, серед іншого, що російські військові зупинили їхні автомобілі, обшукали, а також забрали телефон:

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"Потім загнали машини у двір і нас завели. Телефони розстріляли при вході, закрили ворота і почали перебирати машину – забирати їжу, викидати памперси та дитяче харчування. Далі завантажили в багажник, зав'язали очі, ноги, руки та відвезли".

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що після звільнення українськими військовими населених пунктів від російських окупантів там залишаються сотні закатованих та скалічених людей, що зазнавали страшних тортур.

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