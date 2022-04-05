Расстреливали из танков – в Сети показали, как выглядит Бородянка после российских оккупантов (видео)

В освобожденной от российских оккупантов Бородянке Киевской области большинство зданий разрушено. Видео опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель".
На ролике видно, что ранее цветущий украинский поселок превратился в руины.
"Так выглядит сейчас Бородянка на Киевщине – оккупанты разбили мирный город", – говорится в подписи к видео.
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Автор видео едет в автомобиле и снимает разбитые российскими снарядами дома мирных жителей.
"В лоб расстреливали из танков", – комментирует мужчина.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором показали последствия обстрелов в Бородянке Киевской области. Как сообщал сайт "Сегодня", из-за российских оккупантов погибли три человека.
Также мы информировали, что, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, зверства оккупантов в Бородянке могут быть еще хуже, чем в Буче.