Генсек ООН побував у зруйнованій Бородянці (фото)

Антоніу Гутерріш був шокований побаченим на Київщині

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав селище Бородянка під Києвом, що пережило російську окупацію Про це повідомляє Twitter-аккаунт Управління ООН з координації гуманітарних питань

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онуки в паніці тікають. Війна у ХХІ столітті неприпустима", — сказав Гутерріш.

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26 квітня генсек ООН зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. На 28 квітня у нього призначено зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Чим раніше закінчиться ця війна, тим краще заради України, Росії та миру", — сказав Гутеріш.

У Бородянці, як і в Бучі та інших українських населених пунктах, було зафіксовано і вбивства мирних жителів, і зґвалтування військовими.

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