РФ из-за провалов начала отправлять старших командиров на передовую – разведка Британии

Оккупационные власти начали отправлять на поле боя старших полевых командиров. Это произошло из-за возникших трудностей в управлении и неэффективности действий РФ. Скорее всего они возьмут на себя личное руководство операциями. Об этом в Twitter сообщила разведка Великобритании.

По данным оборонного ведомства, ошибочные предположения при планировании и неудачи в устойчивом развитии продолжают подрывать прогресс России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/d9OZdgCPKz



#StandWithUkrainepic.twitter.com/dGuAeC1DIh