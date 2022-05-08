РФ из-за провалов начала отправлять старших командиров на передовую – разведка Британии

Присутствие командиров на поле боя привело к изменению оперативной концепции

Британская разведка опубликовала новые данные о ходе войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные власти начали отправлять на поле боя старших полевых командиров. Это произошло из-за возникших трудностей в управлении и неэффективности действий РФ. Скорее всего они возьмут на себя личное руководство операциями. Об этом в Twitter сообщила разведка Великобритании.

По данным оборонного ведомства, ошибочные предположения при планировании и неудачи в устойчивом развитии продолжают подрывать прогресс России.

Реклама

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/d9OZdgCPKz



#StandWithUkrainepic.twitter.com/dGuAeC1DIh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 8, 2022

Передовая дислокация командиров подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в войне. Это в свою очередь повлекло за собой то, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

По информации разведки, данные проблемы останутся, а все из-за отсутствия опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.

Реклама

Ситуация в Украине 8 мая