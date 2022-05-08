РФ через провали почала відправляти старших командирів на передову – розвідка Британії

Окупаційна влада почала відправляти на поле бою старших польових командирів. Це сталося через труднощі під управлінням і неефективності дій РФ. Швидше за все, вони візьмуть на себе особисте керівництво операціями. Про це в Twitter повідомила розвідка Великої Британії.
За даними оборонного відомства помилкові припущення при плануванні та невдачі у сталому розвитку продовжують підривати прогрес Росії.
Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 08 May 2022- Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 8, 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/dGuAeC1DIh
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Передова дислокація командирів зазнала їх значного ризику, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів у війні. Це у свою чергу спричинило те, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.
За інформацією розвідки, ці проблеми залишаться, а все через відсутність досвіду оперативного командування в офіцерів, призначених замість убитих.
Ситуація в Україні 8 травня
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