РФ через провали почала відправляти старших командирів на передову – розвідка Британії

Присутність командирів на полі бою призвела до зміни оперативної концепції

Британська розвідка опублікувала нові дані щодо перебігу війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційна влада почала відправляти на поле бою старших польових командирів. Це сталося через труднощі під управлінням і неефективності дій РФ. Швидше за все, вони візьмуть на себе особисте керівництво операціями. Про це в Twitter повідомила розвідка Великої Британії.

За даними оборонного відомства помилкові припущення при плануванні та невдачі у сталому розвитку продовжують підривати прогрес Росії.

Реклама

Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 08 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/d9OZdgCPKz



#StandWithUkraine pic.twitter.com/dGuAeC1DIh - Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 8, 2022

Передова дислокація командирів зазнала їх значного ризику, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів у війні. Це у свою чергу спричинило те, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.

За інформацією розвідки, ці проблеми залишаться, а все через відсутність досвіду оперативного командування в офіцерів, призначених замість убитих.

Реклама

Ситуація в Україні 8 травня