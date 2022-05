РФ через провали почала відправляти старших командирів на передову – розвідка Британії

Окупаційна влада почала відправляти на поле бою старших польових командирів. Це сталося через труднощі під управлінням і неефективності дій РФ. Швидше за все, вони візьмуть на себе особисте керівництво операціями. Про це в Twitter повідомила розвідка Великої Британії.

За даними оборонного відомства помилкові припущення при плануванні та невдачі у сталому розвитку продовжують підривати прогрес Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 08 May 2022



