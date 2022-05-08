Авіаудар окупантів по школі в Білогорівці – загинулмогли загинути 60 людей (фото, відео)

Пожежу гасили майже чотири години, потім провели розбирання завалів та знайшли тіла

Окупанти вдарили по Луганській області. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білогорівці Луганської області російські окупанти завдали авіаудару по школі, в результаті виникла пожежа. У шкільному бомбосховищі ховалися 60 людей, швидше за все, всі вони загинули.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

Деталі

О 16:37 7 травня у Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі у будівлі школи на площі близько 300 кв. м та у Будинку культури.

Пожежу гасили майже чотири години, потім провели розбирання завалів та знайшли тіла двох загиблих. Евакуйовано з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранено.

"Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства "русского мира": цинічний обстріл школи з бомбосховищем, вбивство дітей у Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину", – сказав Гайдай.

Крім того, вночі 8 травня росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

Реклама

Чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку, ще два – у Лисичанську. Евакуйований один поранений.

Окупанти обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули діти

Російські окупанти 7 травня в Луганській області обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули двоє дітей, ще дві дитини і жінка похилого віку отримали важкі поранення, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По обіді орки з "Градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом у пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя. Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років – отримали поранення", – написав Гайдай.

Раніше ми писали: