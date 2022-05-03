Гайдай розповів, що Луганська область готується до деокупації територій

Найближчим часом атаки та обстріли посиляться за декількома напрямками

Безпечних місць у Луганській області зараз немає / Колаж "Сьогодні"

Луганська область готується до деокупації територій. Проте до 9 травня російські військові намагатимуться здійснити прориви за трьома напрямками.

Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

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Безпечних місць на Луганщині зараз немає. Найгарячіша точка – Попасна. Евакуація людей із міста неможлива.

За словами Сергія Гайдая, до 9 травня окупанти намагатимуться здійснити прориви за трьома напрямками:

Рубіжне,

Попасна,

Сєвєродонецьк.

Атаки та обстріли за цими напрямками посиляться.

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"Дякуючи західним партнерам, готуємося до деокупації територій Луганщини. Контрнаступ та бої будуть важкими, а це численні руйнування, тож вкотре закликаю до евакуації" , – йдеться у повідомленні.

Коли може закінчитися наступ на Донбас

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що масований наступ на Донбас, що продовжується, може закінчитися напередодні 9 травня. Він також назвав причину, через яку росіяни можуть зупинитися. На думку експерта, Збройні сили України ефективно та потужно перешкоджають реалізації планів ворога.

"ЗСУ постійно завдають вогневої поразки, не даючи ворогові посилити можливості у наступі. Ми зірвали приїзд начальника Генштабу ЗС РФ, він поранений і терміново повернувся до Москви", – сказав Жданов.

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