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На Луганщині окупанти обстріляли 7 будинків, є поранені (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 09:56
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Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада
Окупанти стріляють по житлових будинках. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Окупанти стріляють по житлових будинках. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 21 квітня, російська армія намагалася 11 разів обстріляти мирне населення Луганської області. Противники потрапили по 7 будинках, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Так, під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

"Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області. Поранень зазнали чотири жителі Луганщини. Увечері три співробітника групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська", – розповів Гайдай.

Крім того, до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.

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Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Генштаб: Окупанти атакують Луганщину, але зазнають величезних втрат

У Луганській області російські війська наступають за трьома напрямками – Рубіжне, Попасна, Новотошківське. А в Новоайдар доставлено 270 поранених та загиблих росіян. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог намагається наступати в районі Рубіжного, також тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новотошківське та Попасна.

Зазначається, що 20 квітня у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців ЗС РФ (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

За минулу добу на території Луганської та Донецької областей відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Крім того, підрозділи ППО збили два літаки (Су-34 та Су-25) і вісім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Ситуація у Луганській області

  • З початку повномасштабної війни Росії та України в Луганській області було обстріляно кожну медичну установу. Влада щодня домовляється про "режим тиші", щоб зберегти якомога більше людей, проте росіянам байдуже мирне населення.
  • Полковник СБУ та МВС, військовий експерт Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі і одночасно готуватиме атаку на Київ.
  • 8 квітня російські окупанти випустили дві ракети залізничним вокзалом у Краматорську, де на той момент жителі міста чекали на свої поїзди для евакуації. Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, понад 30 осіб загинули і понад 100 поранених.
  • Сєвєродонецьк зруйновано майже на 70%. У місті досі залишається близько 20 тисяч осіб.
  • Російські окупанти своїми обстрілами пошкодили у місті основні магістралі водопроводу та знищили два продовольчі склади. Наразі водопостачання зупинили.
  • Війська РФ обстрілюють практично всі райони, рівняють із землею житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та об'єкти критичної інфраструктури.

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