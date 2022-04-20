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Окупанти обстріляли Новодружеськ – зруйновано будинки, місто залишилося без газу

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 квітня, 08:26
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Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках – два з них спалахнули в центральній частині міста
Окупанти відкрили вогонь у Луганській області, зруйновано будинки. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти відкрили вогонь у Луганській області, зруйновано будинки. Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 20 квітня російські окупанти обстріляли Новодружеськ Луганської області. Внаслідок цього зруйновано житлові будинки і місто залишилося без газу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Деталі

Як розповів Гайдай, внаслідок нічних обстрілів постраждало місто Новодружеськ. Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках – два з них спалахнули в центральній частині міста. Скільки пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюється.

Крім того, у місті пошкоджено газопровід. Вранці 20 квітня аварійна служба перевірятиме, як швидко його можна відремонтувати.

Також кілька разів уночі окупанти обстріляли місто Гірське.

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"Вчора піротехнічними розрахунками ДСНС у Лисичанську перевірено 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами. У семи з них залишків вибухонебезпечних предметів не знайдено. Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках. Тепер там безпечно, якщо можна так сказати", – додав Гайдай.

Окупанти обстріляли Новодружеськ. Фото: Сергій Гайдай

Бої за Кремінну тривали три доби, в заручниках окупантів опинилися тисячі цивільних – Гайдай

Бої за місто Кремінна в Луганській області тривали три доби. Зараз в заручниках у російського війська опинилися тисячі цивільних жителів, які не встигли виїхати з міста. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Для атаки на місто РФ застосовувала велику кількість бронетехніки.

"Бої тривали три доби. На кожний взвод ЗСУ ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки", – повідомив Гайдай.

За його словами, тисячі жителів Кремінної не встигли і тепер перебувають в заручниках у росіян.

Гайдай закликав до евакуації

Він наголосив, що часу на роздуми більше не лишилося. Треба негайно виїжджати з Луганщини.

"Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь до безпечних регіонів України – вам допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів, вирішать інші побутові проблеми. Автобуси чекають", – написав він.

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