В Луганской области оккупанты обстреляли 7 домов, есть раненые (фото)

За прошедшие сутки, 21 апреля, российская армия пыталась 11 раз обстрелять мирное население Луганской области. Противники попали по 7 домам, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Так, под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада.
Далее по теме
"У нас есть два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других громадах области. Ранения получили четыре жителя Луганщины. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска", – рассказал Гайдай.
Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона.
Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Генштаб: Оккупанты атакуют Луганскую область, но несут огромные потери
В Луганской области российские войска наступают по трем направлениям – Рубежное, Попасная, Новотошковское. А в Новоайдар доставлены 270 раненых и погибших россиян. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Враг пытается наступать в районе Рубежного, также продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новотошковское и Попасная.
Отмечается, что 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих ВС РФ (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.
За минувшие сутки на территории Луганской и Донецкой областей отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.
Кроме того, подразделения ПВО сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
Ситуация в Луганской области
- С начала полномасштабной войны России и Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", чтобы сберечь как можно больше людей, однако россиянам безразлично мирное население.
- Полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев.
- 8 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в тот момент жители города ждали свои поезда для эвакуации. В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Северодонецк разрушен почти на 70%. В городе до сих пор остается около 20 тысяч человек.
- Российские оккупанты своими обстрелами повредили в городе основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Сейчас водоснабжение приостановили.
- Войска РФ обстреливают практически все районы, сравнивают с землей жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и объекты критической инфраструктуры.