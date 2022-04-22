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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Луганской области оккупанты обстреляли 7 домов, есть раненые (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 09:56
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Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада
Оккупанты стреляют по жилым домам. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Оккупанты стреляют по жилым домам. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 21 апреля, российская армия пыталась 11 раз обстрелять мирное население Луганской области. Противники попали по 7 домам, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Так, под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада.

"У нас есть два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других громадах области. Ранения получили четыре жителя Луганщины. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска", – рассказал Гайдай.

Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона.

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Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

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Генштаб: Оккупанты атакуют Луганскую область, но несут огромные потери

В Луганской области российские войска наступают по трем направлениям – Рубежное, Попасная, Новотошковское. А в Новоайдар доставлены 270 раненых и погибших россиян. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Враг пытается наступать в районе Рубежного, также продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новотошковское и Попасная.

Отмечается, что 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих ВС РФ (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

За минувшие сутки на территории Луганской и Донецкой областей отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Кроме того, подразделения ПВО сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Ситуация в Луганской области

  • С начала полномасштабной войны России и Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", чтобы сберечь как можно больше людей, однако россиянам безразлично мирное население.
  • Полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев.
  • 8 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в тот момент жители города ждали свои поезда для эвакуации. В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибли и более 100 раненых.
  • Северодонецк разрушен почти на 70%. В городе до сих пор остается около 20 тысяч человек.
  • Российские оккупанты своими обстрелами повредили в городе основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Сейчас водоснабжение приостановили.
  • Войска РФ обстреливают практически все районы, сравнивают с землей жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и объекты критической инфраструктуры.

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