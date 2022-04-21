В Северодонецке оккупанты уничтожили все продовольственные склады (фото)

Дома в Рубежном и Новодружеске разрушены российской армией, спасены пять человек, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Непригодны для жизни у этих двух еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Русские их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов", – рассказал Гайдай.
По его словам, возгорание хозяйственных постройках и автомобилей происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях.
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"В жилом фонде области возникло шесть пожаров, все они ликвидированы. Спасены от опасности пять человек", – рассказал он.
Ситуация в Луганской области
- С начала полномасштабной войны России и Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", чтобы сберечь как можно больше людей, однако россиянам безразлично мирное население.
- Полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев.
- 8 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в тот момент жители города ждали свои поезда для эвакуации. В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Северодонецк разрушен почти на 70%. В городе до сих пор остается около 20 тысяч человек.
- Российские оккупанты своими обстрелами повредили в городе основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Сейчас водоснабжение приостановили.
- Войска РФ обстреливают практически все районы, сравнивают с землей жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и объекты критической инфраструктуры.