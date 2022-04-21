У Сєвєродонецьку окупанти знищили всі продовольчі склади (фото)

Харчові продукти місцеві жителі отримують із гуманітарної допомоги

Окупанти залишили місцевих мешканців без продовольства / Фото: Колаж: Сьогодні

Будинки в Рубіжному та Новодружеську зруйновані російською армією, врятовано п'ять людей, у Сєвєродонецьку не залишилося жодного вцілілого продовольчого складу. Про все це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Непридатні для життя в цих двох (населених пунктах) ще п'ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. До прикладу, у Сєвєродонецьку не залишилося жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Харчові продукти люди отримують виключно з гуманітарних вантажів", – розповів Гайдай.

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За його словами, займання господарських споруд та автомобілів відбувається по кілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно.

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"У житловому фонді області виникло шість пожеж, усі вони ліквідовані. Врятовано від небезпеки п'ять осіб", – розповів він.

Ситуація у Луганській області