У Сєвєродонецьку окупанти знищили всі продовольчі склади (фото)

Будинки в Рубіжному та Новодружеську зруйновані російською армією, врятовано п'ять людей, у Сєвєродонецьку не залишилося жодного вцілілого продовольчого складу. Про все це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Непридатні для життя в цих двох (населених пунктах) ще п'ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру. До прикладу, у Сєвєродонецьку не залишилося жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Харчові продукти люди отримують виключно з гуманітарних вантажів", – розповів Гайдай.
За його словами, займання господарських споруд та автомобілів відбувається по кілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно.
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"У житловому фонді області виникло шість пожеж, усі вони ліквідовані. Врятовано від небезпеки п'ять осіб", – розповів він.
Ситуація у Луганській області
- З початку повномасштабної війни Росії проти України в Луганській області було обстріляно кожну медичну установу. Влада щодня домовляється про "режим тиші", щоб зберегти якомога більше людей, проте росіянам байдуже до мирного населення.
- Полковник СБУ та МВС, військовий експерт Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі й одночасно готуватиме атаку на Київ.
- 8 квітня російські окупанти випустили дві ракети по залізничному вокзалу в Краматорську, де на той момент жителі міста чекали поїзда для евакуації. За оперативними даними, понад 30 людей загинули і понад 100 були поранені.
- Сєвєродонецьк зруйновано майже на 70%. У місті досі залишається близько 20 тисяч людей.
- Російські окупанти своїми обстрілами пошкодили в місті основні магістралі водопроводу та знищили два продовольчі склади. Наразі водопостачання зупинили.
- Війська РФ обстрілюють майже всі райони, рівняють із землею житлові будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури.