У Маріуполі пролунало три потужні вибухи: подробиці

Були важко поранені місцеві жителі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Маріуполі двоє місцевих жителів, яких росіяни залучили до розбирання завалів, підірвалися на гранаті. Всього в місті 27 червня пролунало три вибухи. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Найсумніше — при розбиранні завалів в Центральному районі міста підліток 15 років та чоловік 23 років підірвались на гранаті. Обидва були залучені до команди "волонтерів" — фактично на платних роботах з розбирання завалів. В підлітка чисельні осколкові поранення, у чоловіка поранення легенів, живота. Обидва в реанімації у тяжкому стані. Росіяни продовжують вбивати цивільне населення Маріуполя навіть без активних бойових дій", — пише Андрющенко.

Другий вибух, за його словами, пролунав у районі провулка Карпова Кальміуського району.

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"Тут окупанти мародерили одну з промислових баз та нарвались на снаряд. Втрати з'ясовуємо, але сподіваємось що мінус таки буде", — повідомив він.

Андрющенко розповів, що третій вибух стався в районі ринка на 17 мікрорайоні неподалік лікарні №2 — теж детонація снаряду. Обійшлося без постраждалих серед цивільних.

"Маріупольці, будьте уважні. Місто досі небезпечно через велику кількість снарядів та вибухівки. Долучаючись до роботи на завалах, пам'ятайте про правила безпеки", — пише він.

Ситуація в Маріуполі

В окупованому Маріуполі під завалами розбомбленого російською авіацією будинку знайшли понад 100 тіл загиблих. Поховання тіл окупанти не планують. В пріоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації там обробляють ями від запаху. На вулицях і у дворах після ексгумацій обробка не проводиться.

Також в місті будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Російські окупанти вже готуються до контрнаступу Збройних сил України.

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Окупанти вилучили та спалили всю велику бібліотеку храму УПЦ Петра Могили, яку зібрали волонтери та благодійники. Це сталося після візиту московських агентів ФСБ у рясах. Підпал стався за наводкою та сприяння попів РПЦ.