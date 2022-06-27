У Маріуполі окупанти знайшли тіла 100 жертв своєї авіабомби: їх навіть не збираються ховати

Авіабомба знищила багатоквартирний будинок, поховавши людей під завалами

В Маріуполі окупанти виявили в розбомбленому будинку понад 100 загиблих / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Маріуполі під завалами розбомбленого російською авіацією будинку знайшли понад 100 тіл загиблих. Поховання тіл окупанти не планують.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Під час обстеження будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", – пише він.

За словами Андрющенка, в місті триває ексгумація:

"В приоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут оборобяють ями від запаху. На вулицях і в дворах після ексгумацій оброблення не проводиться".

Окупанти укріплюються в Марыуполі

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Російські окупанти вже готуються до контрнаступу Збройних сил України.

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Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що російські загарбники хочуть використовувати маріупольців як живий щит – без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі ховають свою бойову техніку між будинками мирних мешканців.