У Маріуполі окупанти перетворюють українців на живий щит — Андрющенко

Радник мера Маріуполя показав відео з бойовими машинами загарбників

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові в окупованому Маріуполі ховають свою бойову техніку між будинками мирних мешканців. Тим часом у Росії блогери кличуть простих росіян на війну в Україні. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів. Навіть зараз, коли немає бойових дій поблизу міста. Лівобережний район, вул. Володимирська 13. Немає жодного сумніву, що біля кожного збудованого чи розміщеного тимчасового житла буде концентрація мраzоти. Живий щит з українців – єдина тактика Росії, і здавалося б, до чого тут Донецьк?" — написав він, нагадуючи про те, що в Донецьку бойовики діяли так само.

Також радник мера розповів, що в один день всі російські військові блогери синхронно розмістили заклик йти на контракт до армії окупантів.

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"200 тис. рублів за радість померти на українській землі. Можна нескінченно заперечувати втрати і хвалитися "перемогами", але в момент необхідності поповнення живої сили правда лізе назовні", — заявив Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Раніше Андрющенко розповідав, що окупаційна влада Маріуполя розгорнула фактично торгівлю тілами загиблих місцевих жителів, маючи намір витягнути в людей, які постраждали від війни, всі ті заощадження, які в них залишилися. Зараз для того, щоб поховати померлого родича, не чекаючи кілька тижнів підходу офіційної "черги", потрібно заплатити 20 тисяч гривень.

Також відомо, що росіяни у Маріуполі забороняють розмовляти українською мовою навіть школярам. За непослух погрожують відповідальністю для батьків.