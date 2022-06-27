В Мариуполе оккупанты нашли тела 100 жертв своей авиабомбы: их даже не собираются хоронить

Авиабомба уничтожила многоквартирный дом, похоронив людей под завалами

В Мариуполе оккупанты обнаружили в разбомбленном доме более 100 погибших / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе под завалами разбомбленного российской авиацией дома обнаружили более 100 тел погибших. Захоронение тел оккупанты не планируют.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", – пишет он.

По словам Андрющенко, в городе продолжается эксгумация:

"В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится".

Оккупанты укрепляются в Мариуполе

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе строят фортификационные постройки под видом жилых домов. Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что российские захватчики хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита – без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что российские военные во временно оккупированном Мариуполе прячут свою боевую технику между домами мирных жителей.