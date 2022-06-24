Мариуполь переводят в режим гетто — Андрющенко

Советник мэра рассказал, что происходит в оккупированном городе

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе ввели комендантский час, нарушителей ждет суровое наказание. Тем временем оккупанты смягчили режим выезда в сторону Запорожья. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. Режим гетто. В Мариуполе действует комендантский час. Для детей до 16 лет с 21:00 до 05:00 Для всех остальных с 23:00. Нарушение оборачивается арестом с перспективой либо трудовой повинности на разборе мусора, либо фильтрационным лагерем", — заявил он.

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Андрющенко призвал эвакуироваться из Мариуполя, пока есть небольшая возможность.

"Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск. Частично начали пропускать частные авто. Еще очень ограниченно, но начали. Из плохого, такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингента может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями. Однако не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйтесь, пока есть окно", – написал он.

Оккупанты укрепляются

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе строят фортификационные постройки под видом жилых домов. Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что российские захватчики хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита – без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома.

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Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что российские военные во временно оккупированном Мариуполе прячут свою боевую технику между домами мирных жителей.