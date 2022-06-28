В Мариуполе прогремели три мощных взрыва: подробности

Были тяжело ранены местные жители

Андрющенко рассказал о взрывах в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе двое местных жителей, которых россияне привлекли к разборке завалов, взорвались на гранате. Всего в городе 27 июня прогремели три взрыва. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Самое печальное — при разборе завалов в Центральном районе города подросток 15 лет и мужчина 23 лет взорвались на гранате. . Оба в реанимации в тяжелом состоянии. Россияне продолжают убивать гражданское население Мариуполя даже без активных боевых действий", — пишет Андрющенко.

Второй взрыв, по его словам, прогремел в районе переулка Карпова Кальмиусского района.

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"Здесь оккупанты мародерили одну из промышленных баз и нарвались на снаряд. Потери выясняем, но надеемся, что минус таки будет", — сообщил он.

Андрющенко рассказал, что третий взрыв произошел в районе рынка на 17 микрорайоне недалеко от больницы №2 — тоже детонация снаряда. Обошлось без пострадавших среди гражданских.

"Мариупольцы, будьте внимательны. Город до сих пор опасен из-за большого количества снарядов и взрывчатки. Приобщаясь к работе на завалах, помните о правилах безопасности", — пишет он.

Ситуация в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе под завалами разбомбленного российской авиацией дома обнаружили более 100 тел погибших. Захоронение тел кафиры не планируют. В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации там возделывают ямы от запаха. На улицах и во дворах после эксгумаций отделка не производится.

Также в городе строят фортификационные сооружения под видом жилых домов. Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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