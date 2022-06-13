В Маріуполі окупанти змушують людей працювати за їжу – розвідка

Російські загарбники відзначилися новим рівнем цинізму

В Маріуполі змушують працювати за їжу. / Фото: Колаж: Сьогодні

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни наймають місцевих на роботу "за їжу". Маріупольців хочуть залучити до розборів завалів та до поховань загиблих жителів міста.

Про це повідомляє повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Як стало відомо, росіяни не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тисяч рублів на місяць. Відтак, ворог знизив об’єми так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання.

Наразі окупаційна адміністрація пропонує людям іти у "волонтери". Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та похорон тіл у братських могилах. В якості винагороди пропонується "доступ до їжі".

Також для "наведення ладу" у понівечених населених пунктах (в тому числі – Маріуполі) окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців".

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Росіяни викрадають продукцію на окупованих територіях

Поблизу Нової Каховки та Берислава Херсонської області ворог примушує населення здавати закупникам з Криму 70% врожаю. Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни.

Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі росіяни разом з місцевими колаборантами почали торгівлю краденою гуманітарною допомогою з РФ.

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Також повідомлялося, що у Маріуполі склалася критична ситуація з ліками та епідеміологічною обстановкою. У місті існує ризик великого спалаху холери.