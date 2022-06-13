У Маріуполі мародерство вийшло на новий рівень: як окупанти обкрадають жителів міста

Росіяни та їхні поплічники з числа місцевих колаборантів наживаються на людському горі

У Маріуполі окупанти грабують мешканців міста / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Маріуполі росіяни разом з місцевими колаборантами почали торгівлю краденою гуманітарною допомогою з РФ. Крім того, окупанти обкрадають покинуті домівки жителів міста.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За інформацією Андрющенка, "син псевдомера Іващенко Володимир Костянтинович, який взяв на себе функцію "рішали" при владі, знайшов спільну мову з робітниками МНС Росії". Це відбулося "не без допомоги урзуфських колаборантів Івана Топузова та його спільниці – співмешканки Тетяни Бутяєвої".

"Тепер вони разом просто крадуть гуманітарку, що заходить від росіян, і потім реалізують через мережу підприємців. Перше пробне каміння було саме в Урзуфі, тепер обкатана схема переїхала у Маріуполь. Реалізація йде через "своїх" торговців, яких попереджено, що в разі незгоди "поїдуть на підвал". Також до цього залучені депутат Маріупольського району Косенко Сергій Сергійович, права рука сина Іващенка, та колишній голова Урзуфа Аврамов Анатолій "Мопсік" з сином Костянтином. Ціле злочинне угрупування економічних злочинців у самому серці окупаційної влади. Може, вони просто диверсанти?" – пише радник мера Маріуполя.

Також він повідомив, що працівники МНС Росії займаються мародерством та крадіжками з будинків маріупольців:

"Маріупольці повідомляють, що дивним чином всі російські МНСники розраховуються виключно гривнею (іноді ще доларами та євро) і майже ніколи – рублями. Звідки в них гривня та валюта – зрозуміло. З домівок та квартир маріупольців".

Маріуполю загрожує спалах небезпечної хвороби

За даними британської розвідки, у Маріуполі склалася критична ситуація з ліками та епідеміологічною обстановкою. E місті існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери були зареєстровані з травня.

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Україна пережила велику епідемію холери у 1995 році, і з того часу були невеликі спалахи, особливо на узбережжі Азовського моря, включаючи Маріуполь.

Медичні послуги у Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу. При цьому великий спалах холери в Маріуполі ще більше посилить ситуацію.