Окупанти вирішили випустити жителів Маріуполя на мінні поля – перехоплення СБУ

Окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін: "розмінування природнім шляхом". СБУ стало відомо про ці жахливі наміри загарбників із перехоплених телефонних розмов.
Про таке повідомила пресслужба СБУ.
В розмові військовослужбовець ФСБ РФ з позивним "Каспій" розповів своєму колезі про цинічні злочинні наміри.
"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", – сказав він.
Запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади:
"Тор" (співробітник ФСБ РФ – ред.) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать".
Механізм – тобто де утримувати і як годувати "робочу силу", щоб вона допомагала його кровожерливій "родине".
В СБУ зазначили, что можуть "допомогти" окупантам тільки одним – знищувати їх якомога більше і швидше.
Раніше ми писали, що окупаційна влада Донецької області розпочала оцінку рівня пошкоджень у захопленому Маріуполі. Місцевих жителів планують виселити з уцілілих будинків. На пошук нового житла дають два тижні.
Також повідомлялося, що у захопленому Маріуполі відбувається справжнє гуманітарне пекло. Місцеві жителі змушені виборювати гуманітарну допомогу через відсутність іншого джерела їжі.