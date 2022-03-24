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Допомога для харків'ян: місто отримає партію продуктових наборів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 20:04
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Гуманітарна партія з продуктовими наборами для харків'ян уже сформована і найближчим часом прибуде до міста
Загалом Фонд Ріната Ахметова передає 100 тисяч продуктових наборів для жителів Східної України.
Загалом Фонд Ріната Ахметова передає 100 тисяч продуктових наборів для жителів Східної України. / Фото: Фонд Ріната Ахметова

До міста Харків, яке перебуває під постійним обстрілом російської армії, незабаром прибуде 6 тисяч продуктових наборів у рамках гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова.

Допомога призначена для харків'ян, які найбільше постраждали від війни.

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До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема:

  • молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • консервоване тушковане м'ясо.

Контролюють видачу наборів представники місцевої влади. Загалом Фонд Ріната Ахметова передає 100 тисяч продуктових наборів для жителів Східної України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Логістичний фронт для підтримки українців

Група Метінвест Ріната Ахметова разом з іншими бізнесами вирішила створити логістичну мережу доставки вантажів, зокрема гуманітарної допомоги, у різні куточки України в період війни.

Компанія закликає перевізників долучатися до цієї мережі як логістичних партнерів для благородної мети – допомогти людям та містам, які постраждали від російської агресії, доставити продукти першої необхідності, підтримати роботу критичних об'єктів інфраструктури.

Також ми писали, що до Краматорська прибули ліки та медичні засоби першої необхідності для лікарень Донецької області, та розповідали, що Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарні вантажі на схід України.

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