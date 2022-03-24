Помощь для харьковчан: город получит партию продуктовых наборов

Гуманитарная партия с продуктовыми наборами для харьковчан уже сформирована и в ближайшее время прибудет в город

В целом, Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины / Фото: Фонд Рината Ахметова

В город Харьков, который находится под постоянными обстрелами российской армии, в скором времене прибудет 6 тысяч продуктовых наборов в рамках гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

Помощь предназначена для харьковчан, наиболее пострадавших от войны.

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В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности:

молоко;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Контролируют выдачу наборов представители местных властей. В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Логистический фронт для поддержки украинцев

Группа Метинвест Рината Ахметова вместе с другими бизнесами решил создать логистическую сеть доставки грузов, в частности гуманитарной помощи, в разные уголки Украины в период войны.

Компания призывает перевозчиков приобщаться к этой сети в качестве логистических партнеров для благородной цели – помочь людям и городам, пострадавшим от российской агрессии, доставить продукты первой необходимости, поддержать работу критических объектов инфраструктуры.

Также мы писали, что в Краматорск прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости для больниц Донецкой области, и рассказывали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на восток Украины.