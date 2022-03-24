Логістичний фронт в Україні: як бізнес допомагає людям під час війни

Мета нової логістичної мережі – допомогти людям та містам, які постраждали від російської агресії

До єдиної логістичної мережі долучаються й інші великі компанії України та світу. / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест Ріната Ахметова разом з іншими бізнесами створюють логістичну мережу доставки вантажів, зокрема гуманітарної допомоги, в різні куточки України в період війни.

Компанія закликає перевізників долучатися до цієї мережі в якості логістичних партнерів задля благородної мети – допомогти людям і містам, що постраждали від російської агресії, доставити продукти першої необхідності, підтримати роботу критичних об'єктів інфраструктури.

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Як приєднатися до Логістичного фронту

Для початку потрібно відновити логістичні маршрути, як всередині країни, так за межами України. Група Метінвест, UMG, ДТЕК та інші бізнеси SCM вирішили діяти разом та створити національну і міжнародну мережу перевізників – "Логістичний фронт України".

Така мережа діятиме на базі платформи pomich.org – кризового логістичного центру, який займається пошуком водіїв. Це платформа, що об’єднує десятки транспортних компаній та організацій різних напрямків. У всіх них одна мета – допомога людям і містам, які зараз знаходяться в біді.

У такий спосіб спільними зусиллями створюється єдиний координаційний логістичний центр, який буде перевозити різні вантажі з Європи в Україну, в межах нашої країни, між областями й містами та взаємодіятиме з "Червоним хрестом", Фондом "Повернись живим", волонтерами з координації гуманітарних вантажів України при ООН. До єдиної логістичної мережі долучаються й інші великі компанії України та світу.

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Більше 35 тон гуманітарної допомоги для постраждалих від війни українців

Група "Метінвест" Ріната Ахметова і волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ. Гуманітарну допомогу українці отримують щоденно – через гуманітарні центри або напряму.

Раніше компанія "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони. На ці гроші будуть закуплені бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

Ми також писали, що компанія "Метінвест" Ріната Ахметова забезпечить проживання на базах відпочинку, у санаторіях, профілакторіях та гуртожитках у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську, для 5,5 тис. біженців.