Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Життя

Логістичний фронт в Україні: як бізнес допомагає людям під час війни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 14:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мета нової логістичної мережі – допомогти людям та містам, які постраждали від російської агресії
До єдиної логістичної мережі долучаються й інші великі компанії України та світу.
До єдиної логістичної мережі долучаються й інші великі компанії України та світу. / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест Ріната Ахметова разом з іншими бізнесами створюють логістичну мережу доставки вантажів, зокрема гуманітарної допомоги, в різні куточки України в період війни.

Компанія закликає перевізників долучатися до цієї мережі в якості логістичних партнерів задля благородної мети – допомогти людям і містам, що постраждали від російської агресії, доставити продукти першої необхідності, підтримати роботу критичних об'єктів інфраструктури.

Реклама

Як приєднатися до Логістичного фронту

Для початку потрібно відновити логістичні маршрути, як всередині країни, так за межами України. Група Метінвест, UMG, ДТЕК та інші бізнеси SCM вирішили діяти разом та створити національну і міжнародну мережу перевізників – "Логістичний фронт України".

Така мережа діятиме на базі платформи pomich.org – кризового логістичного центру, який займається пошуком водіїв. Це платформа, що об’єднує десятки транспортних компаній та організацій різних напрямків. У всіх них одна мета – допомога людям і містам, які зараз знаходяться в біді.

У такий спосіб спільними зусиллями створюється єдиний координаційний логістичний центр, який буде перевозити різні вантажі з Європи в Україну, в межах нашої країни, між областями й містами та взаємодіятиме з "Червоним хрестом", Фондом "Повернись живим", волонтерами з координації гуманітарних вантажів України при ООН. До єдиної логістичної мережі долучаються й інші великі компанії України та світу.

Реклама

Більше 35 тон гуманітарної допомоги для постраждалих від війни українців

Група "Метінвест" Ріната Ахметова і волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ. Гуманітарну допомогу українці отримують щоденно – через гуманітарні центри або напряму.

Раніше компанія "Метінвест" виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони. На ці гроші будуть закуплені бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

Ми також писали, що компанія "Метінвест" Ріната Ахметова забезпечить проживання на базах відпочинку, у санаторіях, профілакторіях та гуртожитках у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську, для 5,5 тис. біженців.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Бойові дії
Докладніше
Блокада Маріуполя
Українці за кордоном
Росія цинічно бомбить Харків
Технології
Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти