Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати гуманітарну допомогу для мешканців Східної України

У Покровськ доставили понад 4 тисячі наборів продуктів першої необхідності

Фонд Ріната Ахметова доставив партію продуктових наборів до Покровська / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Фонд Ріната Ахметова доставив чергову партію продуктових наборів до складу у Покровську. Це понад 4 тисячі наборів продуктів першої необхідності: борошно, макарони, цукор, тушковане м’ясо, паштет і печиво. Вони будуть розподілені між мешканцями Святогірська, Лиману та Волновахи.

Місцева влада відповідного району отримає необхідну кількість продуктових наборів під кураторством Донецької облдержадміністрації.

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Загалом Фонд Ріната Ахметова передає 100 тисяч продуктових наборів для мешканців східної України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільонам осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Як повідомляв "Сегодня", Фонд Ріната Ахметова передає 100 тисяч продуктових наборів для жителів Східної України. 16 березня у Покровську видали перші продуктові набори. Адресна допомога призначена для внутрішньо переміщених осіб із гарячих точок регіону. Насамперед – для евакуйованих із Волновахи.