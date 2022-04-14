Нова допомога для жителів Покровська: містяни отримають партію важливих продуктів

Фонд Ріната Ахметова продовжує збирати та доставляти гуманітарну допомогу у кризові регіони України

Фонд Ріната Ахметова зібравши чергову партію гуманітарної допомоги для українців / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати мешканцям тих регіонів, які найбільше постраждали від через війну, розв'язану Росією.

Через бойові дії мільйони українців, зокрема люди похилого віку, жінки та діти, опинилися в складній гуманітарній ситуації. Тож сьогодні Фонд передав чергову партію з 4 тисячами продуктових наборів до Покровська.

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Насамперед вони призначені для мешканців міста та населених пунктів Покровського району.

Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав жителям Донеччини понад 33 тисячі наборів із продуктами харчування першої необхідності. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Підтримка українців

Українську економіку активно відновлюють компанії та фонди, які допомогають тим, хто потребує підтримки у часи війни. Так, нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів. Допомога складалася з найнеобхіднішого:

антисептиків;

антибіотиків;

засобів для обробки ран;

знеболювального;

інших ліків.

Фонд Бориса Колеснікова приєднався до масштабної евакуації мешканців Донеччини. Жителі Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Слов’янська, Лиману та Бахмута дістануться більш безпечних міст України.

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Раніше ми розповідали, на яке житло можуть розраховувати люди, що втратили домівки через війну, та коли це станеться. Олександр Усик вирішив відкрити фонд допомоги українцям.