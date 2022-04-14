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СЕГОДНЯ Война Жизнь в военное время

Новая помощь для жителей Покровска: горожане получат партию важных продуктов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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14 апреля, 15:40
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Фонд Рината Ахметова продолжает собирать и доставлять гуманитарную помощь в кризисные регионы Украины
Фонд Ріната Ахметова зібрав чергову партію гуманітарної допомоги для українців
Фонд Ріната Ахметова зібрав чергову партію гуманітарної допомоги для українців / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям тех регионов, которые больше всего пострадали от войны, развязанной Россией.

Из-за боевых действий миллионы украинцев, в частности пожилые люди, женщины и дети, оказались в сложной гуманитарной ситуации. Сегодня Фонд передал очередную партию с 4 тысячами продуктовых наборов в Покровск.

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В первую очередь, они предназначены для жителей города и населенных пунктов Покровского района.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал жителям Донбасса более 33 тысяч наборов с продуктами питания первой необходимости. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

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Поддержка украинцев

Украинскую экономику активно восстанавливают компании и фонды, которые помогают тем, кто нуждается в поддержке во время войны Так недавно Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тыс. единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:

  • антисептиков;

  • антибиотиков;
  • средств для обработки ран;
  • обезболивающего;
  • других лекарств.

Фонд Бориса Колесникова присоединился к масштабной эвакуации жителей Донбасса. Жители Константиновки, Дружковки, Покровска, Славянска, Лимана и Бахмута достанутся более безопасным городам Украины.

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Раньше мы рассказывали, на какое жилье могут рассчитывать люди, потерявшие дома из-за войны, и когда это произойдет. Александр Усик решил открыть фонд помощи украинцам

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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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