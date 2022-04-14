Новая помощь для жителей Покровска: горожане получат партию важных продуктов

Фонд Рината Ахметова продолжает собирать и доставлять гуманитарную помощь в кризисные регионы Украины

Фонд Ріната Ахметова зібрав чергову партію гуманітарної допомоги для українців / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям тех регионов, которые больше всего пострадали от войны, развязанной Россией.

Из-за боевых действий миллионы украинцев, в частности пожилые люди, женщины и дети, оказались в сложной гуманитарной ситуации. Сегодня Фонд передал очередную партию с 4 тысячами продуктовых наборов в Покровск.

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В первую очередь, они предназначены для жителей города и населенных пунктов Покровского района.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал жителям Донбасса более 33 тысяч наборов с продуктами питания первой необходимости. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

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Поддержка украинцев

Украинскую экономику активно восстанавливают компании и фонды, которые помогают тем, кто нуждается в поддержке во время войны Так недавно Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тыс. единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:

антисептиков;

антибиотиков;

средств для обработки ран;

обезболивающего;

других лекарств.

Фонд Бориса Колесникова присоединился к масштабной эвакуации жителей Донбасса. Жители Константиновки, Дружковки, Покровска, Славянска, Лимана и Бахмута достанутся более безопасным городам Украины.

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