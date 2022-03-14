Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів

З початку війни державні лікарні різних областей отримали понад 470 тисяч одиниць препаратів

Допомога надається у рамках програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів» / Колаж "Сьогодні"

Понад 30 тисяч одиниць медикаментів Харківській обласній клінічній лікарні передав сьогодні, 14 березня, Фонд Ріната Ахметова.Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні та інші ліки.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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З початку війни державні лікарні різних областей України вже одержали від Фонду Ріната Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Їх список було визначено у координації з Міністерством здоров'я України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.