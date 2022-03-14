Фонд Ріната Ахметова передав до Донецької області продуктові набори

Жителі Донецької області отримають муку, макарони, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво

Жителі постраждалих міст отримують допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканці Донецької області отримають перші продуктові набори від Фонду Ріната Ахметова. Набори призначені для внутрішньо переміщених осіб з гарячих точок регіону, насамперед для евакуйованих з Волновахи.

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До складу наборів входять продукти першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, тушковане м'ясо, паштет та печиво.

Продуктові набори вже доставлені на склад до Покровська. Місцева влада відповідного району отримає необхідну кількість під кураторством Донецької облдержадміністрації та адресно доставить вимушеним переселенцям за списками.

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Загалом Фонд Ріната Ахметова передає 100 тисяч продуктових наборів для мешканців Східної України. Ще 100 тисяч наборів Фонд передає місту Києву та області.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.