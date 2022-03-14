Фонд Рината Ахметова передал в Донецкую область продуктовые наборы

Жители Донецкой области получат муку, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье

Жители пострадавших городов получают помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Донецкой области получат первые продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Наборы предназначены для внутренне перемещенных лиц с горячих точек региона, в первую очередь для эвакуированных из Волновахи.

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В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Продуктовые наборы уже доставлены на склад в Покровск. Местные власти соответствующего района получат необходимое количество под кураторством Донецкой облгосадминистрации и адресно доставят вынужденным переселенцам по спискам.

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В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины. Еще 100 тысяч наборов Фонд передает городу Киеву и области.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.