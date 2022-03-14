Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тыс. единиц медикаментов

С начала войны государственные больницы разных областей получили более 470 тысяч единиц препаратов

Помощь оказывается в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней» / Коллаж "Сегодня"

Более 30 тысяч единиц медикаментов Харьковской областной клинической больнице передал сегодня, 14 марта, Фонд Рината Ахметова. Среди них самое необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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С начала войны государственные больницы разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 470 тысяч единиц медикаментов. Их список был определен в координации с Министерством здоровья Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.