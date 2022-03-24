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Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги киянам

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 16:22
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До складу наборів входять продукти харчування першої потреби
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів"
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів" / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова продовжує дбати про мешканців України, які опинилися у складному життєвому становищі через напад Росії. Так, чергову партію гуманітарної допомоги було видано киянам.

Так, продуктові набори були доставлені до Центрального міського територіального центру соцобслуговування та до терцентру соцзахисту. Шевченківського району столиці.

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Таким чином, станом на сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького, Дніпровського, Солом'янського та Деснянського районів Києва. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема:

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  • молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • консервоване тушковане м'ясо;

Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку у територіальній службі соціального захисту, а саме літні та люди з особливими потребами.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. людей, з них 3,5 млн. були врятовані на Донбасі.

Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ у нашу країну у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

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Як зазначили у ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання продуктів та базових товарів українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти та товари першої необхідності.

Раніше ми розповідали, що група "Метінвест" Ріната Ахметова та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ, та писали, що Фонд Ріната Ахметова п. породжує доставляти гуманітарні вантажі Схід України.

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