Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи киевлянам

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" / Фото: Фонд Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает заботится о жителях Украины, которые оказались в сложном жизненном положении из-за нападения России. Так, очередная партия гуманитарной помощи была выдана киевлянам.

Так, продуктовые наборы были доставлены в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания и в терцентр соцзащиты Шевченковского района столицы.

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Таким образом, по состоянию на сегодня Фонд уже полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского и Деснянского районов Киева. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности:

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молоко;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо;

Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете в территориальной службе социальной защиты, а именно пожилые и люди с особыми потребностями.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

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Как отметили в ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку продуктов и базовых товаров украинцам. Главный хаб действует в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.

Ранее мы рассказывали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ, и писали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на восток Украины.