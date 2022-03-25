Бронежилети, каски та аптечки: тероборона у Запоріжжі отримає важливу амуніцію для боротьби з окупантами

Перші 3 тис. "броників" та 500 аптечок вже доставлені до українських підрозділів ТРО

Тероборона Запоріжжя отримає броники та каски / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Метінвест Ріната Ахметова продовжує підтримувати не лише українське населення, яке страждає від дій російської армії, а працює над зміцненням обороноздатності захисників нашої країни. Так, для тероборони Запоріжжя було перераховано півмільйона доларів на захисну амуніцію.

Зазначається, що для українців бійців за ці гроші планують придбати бронежилети, кулезахисні шоломи та аптечки.

Реклама

"Ми об'єднуємося, щоб наблизити нашу перемогу. Армія та Сили територіальної оборони захищають мирне населення, а ми – намагаємося захистити та підтримати їх у боротьбі за суверенітет держави, нашу свободу та незалежність", – зазначив керівник Центру координації гуманітарної місії Метінвесту у Запоріжжі, генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко.

Додамо, що ще 500 тисяч доларів на підтримку Сил запорізької тероборони перерахував Фонд бізнесмена Вадима Новінського.

Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського з перших днів війни підтримує Збройні сили й Сили територіальної оборони в містах присутності компанії. Раніше компанія виділила 10 мільйонів євро на закупівлю захисної амуніції та аптечок для тероборони України.

Реклама

Закупівля проходить у декілька етапів: перші 3 тис "броників" та 500 аптечок вже доставлені до українських підрозділів ТРО.

Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Як зазначили у ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання продуктів та базових товарів українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти та товари першої необхідності.

Реклама

Раніше ми розповідали, що група "Метінвест" Ріната Ахметова та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали внаслідок війни з РФ, та писали, що Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарні вантажі на схід України.