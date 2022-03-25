Бронежилеты, каски и аптечки: тероборона в Запорожье получит важную амуницию для борьбы с оккупантами

Первые 3 тыс. "броников" и 500 аптечек уже доставлены в украинские подразделения ТРО

Тероборона Запорожья получит броники и каски / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Метинвест Рината Ахметова продолжает поддерживать не только украинское население, страдающее от действий российской армии, но и работает над укреплением обороноспособности защитников нашей страны. Так, для терробороны Запорожья было перечислено полмиллиона долларов на защитную амуницию.

Отмечается, что для украинцев бойцов за эти деньги планируют приобрести бронежилеты, пулезащитные шлемы и аптечки.

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"Мы объединяемся, чтобы приблизить нашу победу. Армия и Силы территориальной обороны защищают мирное население, а мы – пытаемся защитить и поддержать их в борьбе за суверенитет государства, нашу свободу и независимость", – отметил руководитель Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье, генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

Еще 500 тысяч долларов в поддержку Сил запорожской терробороны перечислил Фонд бизнесмена Вадима Новинского.

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского с первых дней войны поддерживает вооруженные силы и силы территориальной обороны в городах присутствия компании. Ранее компания выделила 10 миллионов евро на закупку защитного снаряжения и аптечек для терробороны Украины.

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Закупка проходит в несколько этапов: первые 3 тыс. "броников" и 500 аптечек уже доставлены в украинские подразделения ТРО.

Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

Как отметили в ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку продуктов и базовых товаров украинцам. Главный хаб работает в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.

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Раньше мы рассказывали, что группа "Метинвест Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, пострадавших в результате войны с РФ, и писали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на востоке Украины.