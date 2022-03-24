Бізнес працює заради перемоги: для Чернігівської області зібрали велику партію гумдопомоги

До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, їх роздають нужденним людям

Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди похилого віку та з особливими потребами. / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова сформував 4 тисячі продуктових наборів для відправлення на Чернігівщину. Перша партія гумдопомоги для мешканців області прибуде вже сьогодні.

Продуктові набори передадуть представникам облдержадміністрації. Допомогу роздадуть тим людям, які найбільше її потребують.

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До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема:

борошно;

макарони;

цукор;

консервоване тушковане м'ясо.

Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди похилого віку та з особливими потребами.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. людей, з них 3,5 млн. були врятовані на Донбасі.

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Логістичний фронт для підтримки українців

Група Метінвест Ріната Ахметова разом з іншими бізнесами вирішила створити логістичну мережу доставки вантажів, зокрема гуманітарної допомоги, у різні куточки України в період війни.

Компанія закликає перевізників долучатися до цієї мережі як логістичних партнерів для благородної мети – допомогти людям та містам, які постраждали від російської агресії, доставити продукти першої необхідності, підтримати роботу критичних об'єктів інфраструктури.

Раніше ми писали, а ми розповідали, що гурт "Метінвест" Ріната Ахметова та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали від війни з РФ.