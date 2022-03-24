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Бізнес працює заради перемоги: для Чернігівської області зібрали велику партію гумдопомоги

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 18:14
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До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, їх роздають нужденним людям
Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди похилого віку та з особливими потребами.
Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди похилого віку та з особливими потребами. / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова сформував 4 тисячі продуктових наборів для відправлення на Чернігівщину. Перша партія гумдопомоги для мешканців області прибуде вже сьогодні.

Продуктові набори передадуть представникам облдержадміністрації. Допомогу роздадуть тим людям, які найбільше її потребують.

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До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема:

  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • консервоване тушковане м'ясо.

Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди похилого віку та з особливими потребами.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. людей, з них 3,5 млн. були врятовані на Донбасі.

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Логістичний фронт для підтримки українців

Група Метінвест Ріната Ахметова разом з іншими бізнесами вирішила створити логістичну мережу доставки вантажів, зокрема гуманітарної допомоги, у різні куточки України в період війни.

Компанія закликає перевізників долучатися до цієї мережі як логістичних партнерів для благородної мети – допомогти людям та містам, які постраждали від російської агресії, доставити продукти першої необхідності, підтримати роботу критичних об'єктів інфраструктури.

Раніше ми писали, а ми розповідали, що гурт "Метінвест" Ріната Ахметова та волонтери зібрали вже понад 35 тонн гуманітарної допомоги для мирних жителів українських міст, які постраждали від війни з РФ.

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Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
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Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Надійний тил
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