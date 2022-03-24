Бизнес работает ради победы: для Черниговской области собрали большую партию гумпомощи

Фонд Рината Ахметова сформировал 4 тысячи продуктовых наборов для отправки на Черниговщину. Первая партия гумпомощи для жителей области прибудет уже сегодня.
Продуктовые наборы передадут представителям облгосадминистрации. Помощь раздадут тем людям, которые больше всего в ней нуждаются.
В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности:
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- мука;
- макароны;
- сахар;
- консервированное тушеное мясо.
Приоритетные категории получателей помощи – пожилые люди и с особыми потребностями.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.
Логистический фронт для поддержки украинцев
Группа Метинвест Рината Ахметова вместе с другими бизнесами решил создать логистическую сеть доставки грузов, в частности гуманитарной помощи, в разные уголки Украины в период войны.
Компания призывает перевозчиков приобщаться к этой сети в качестве логистических партнеров для благородной цели – помочь людям и городам, пострадавшим от российской агрессии, доставить продукты первой необходимости, поддержать работу критических объектов инфраструктуры.
Ранее мы писали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ.